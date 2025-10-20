Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua KWP Ariawan Resmi Bergelar Doktor Administrasi Publik dengan Nilai Cum Laude

Senin, 20 Oktober 2025 – 10:08 WIB
Ketua KWP Ariawan Resmi Bergelar Doktor Administrasi Publik dengan Nilai Cum Laude - JPNN.COM
Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan (kiri) resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik seusai mempertahankan disertasinya berjudul 'Implementasi Kebijakan Digitalisasi Informasi: Studi Efektivitas Sistem Aplikasi SRIKANDI di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia' dalam Sidang Terbuka di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, Jakarta, Sabtu, 18 Oktober 2025. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan resmi meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama.

Kegigihannya dalam menimba ilmu membuktikan bahwa seorang anak petani bisa menyabet gelar pendidikan tertinggi.

Ariawan menuntaskan pendidikan S3 dengan judul disertasi 'Implementasi Kebijakan Digitalisasi Informasi: Studi Efektivitas Sistem Aplikasi SRIKANDI di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'.

Baca Juga:

"Gelar Doktor saya ini menjadi bukti bahwa anak petani yang memiliki semangat juga bisa kuliah hingga ke jenjang yang paling tinggi," kata Ariawan dalam sambutannya seusai menjalani sidang terbuka di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, Jakarta, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Ariawan meraih gelar Doktor pada Program Administrasi Publik dengan nilai cum laude. Disertasi dia bahkan dinyatakan lulus dengan hasil cek plagiarisme atau turnity 2 persen dari yang distandarkan 25 persen.

Nama Ariawan menjadi satu-satunya dan Ketua KWP pertama yang memiliki gelar Doktor. Dia sudah memimpin paguyuban wartawan Parlemen dua periode.

Baca Juga:

Ariawan berharap gelar Doktor yang baru diraihnya itu bisa memotivasi semua pihak, khusunya para wartawan untuk mengejar gelar pendidikan lebih tinggi.

"Saya berharaph gelar ini dapat motivasi bagi sesama wartawan agar dapat terus belajar ditengah kesibukannya dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan resmi bergelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama dengan nilai Cum Laude..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KWP  Gelar doktor  Doktor Administradi Publik  Ariawan 
BERITA KWP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp