Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ketua MKD Dorong Ketum Partai Menonaktifkan Legislator Bermasalah, Termasuk dari PAN

Minggu, 31 Agustus 2025 – 15:01 WIB
Ketua MKD Dorong Ketum Partai Menonaktifkan Legislator Bermasalah, Termasuk dari PAN - JPNN.COM
Ketua MKD menyatakan status nonaktif membuat para anggota DPR tak memperoleh fasilitas sebagai legislator. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nasaruddin Dek Gam mendorong para ketum partai untuk menonaktifkan anggota DPR RI yang bermasalah.

"Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR," kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8).

Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan status nonaktif membuat para anggota DPR tidak memperoleh fasilitas sebagai legislator. 

Baca Juga:

"Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI," ujar Dek Gam.

Dek Gam kemudian menerima pertanyaan awak media soal dorongan ketum partai menonaktifkan legislator bermasalah, ditujukan juga buat PAN.

Terlebih lagi, belakangan netizen mengungkapkan kegeraman dengan tindakan dua legislator dari PAN, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya.

Baca Juga:

"Ketum siapa pun, mau PAN atau mau siapa pun, ya, kami minta untuk segera menonaktifkan," jawab dia.

Diketahui, NasDem menjadi partai yang pertama mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. 

Ketua MKD Nasaruddin Dek Gam menyatakan status nonaktif membuat para anggota DPR tak memperoleh fasilitas sebagai legislator.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketua MKD Nazarudin Dek Gam  PAN  ketum partai  Nafa Urbach  Uya Kuya  Ahmad Sahroni 
BERITA KETUA MKD NAZARUDIN DEK GAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp