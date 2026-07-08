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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua MPR Bakal Hadiri Pemakaman Khamenei, Berangkat ke Iran Bareng Ulama

Kamis, 09 Juli 2026 – 00:28 WIB
Ketua MPR Bakal Hadiri Pemakaman Khamenei, Berangkat ke Iran Bareng Ulama - JPNN.COM
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku hanya sehari di Iran dan akan kembali ke Indonesia pada Jumat (10/7) malam. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut delegasi dari Indonesia bakal bertolak ke Iran pada Kamis (9/7) malam untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei. 

"Rencananya delegasi Indonesia yang akan berangkat ke Iran besok malam," ujar dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Muzani mengaku akan terbang langsung dari Jakarta ke Masyhad yang bakal menjadi kota pemakaman Khamenei. 

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"Diperkirakan rombongan akan sampai di Masyhad hari Jumat (10/7) jam 6.00 pagi," ujar eks Sekjen Gerindra itu.

Muzani melanjutkan beberapa ulama bakal ikut berangkat sebagai delegasi dari Indonesia untuk menghadiri pemakaman Khamenei

"Kemudian sebelum Jumat, diharapkan sudah bisa sampai ke tempat peristirahatan terakhir, makam Imam Ali Khamenei, dan setelah itu kami akan diterima oleh pemerintah resmi Iran," ujarnya.

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Namun, Muzani mengaku tidak tahu ulama yang akan ikut berangkat sebagai rombongan delegasi menuju Iran.

"Sama beberapa ulama yang akan menyertai. Saya belum tahu," katanya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku hanya sehari di Iran dan akan kembali ke Indonesia pada Jumat (10/7) malam.

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TAGS   Ayatollah Ali Khamenei  Muzani  Ketua Mpr  ulama 
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