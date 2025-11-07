Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua MPR Berharap Polisi Segera Ungkap Motif Kasus Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading

Jumat, 07 November 2025 – 19:38 WIB
Ketua MPR Berharap Polisi Segera Ungkap Motif Kasus Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading
Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap polisi mengusut secara tuntas kasus ledakan di masjid area SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).

"Kami berharap aparat kepolisian bisa segera mengungkap motif dari kejadian ini," kata Muzani menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11).

Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan perlu penanganan bersama ketika kasus ledakan di masjid area SMAN 72 merupakan serangan teroris.



"Kalau kejadian ini bagian dari teror, apalagi mengarah pada teroris, ini sesuatu yang sangat serius dan menjadi warning bagi semua," ujar Muzani.

Legislator Dapil I Lampung itu mengatakan perlu ada evaluasi di dunia pendidikan ketika kasus ledakan SMAN 72 menjadi insiden semata.

"Saya kira ini juga menjadi pelajaran kita, kenapa hal itu bisa sampai terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan kita," ungkapnya.



Sebelumnya, terjadi ledakan di masjid area kompleks SMAN 72, Jakarta Utara sebelum pelaksanaan Salat Jumat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebutkan 54 orang menjadi korban dari kasus ledakan di masjid area kompleks SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11).



