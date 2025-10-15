Ketua MPR: Kita Bangga Presiden Prabowo Berperan dalam Perdamaian Israel-Palestina

jpnn.com, BANDA ACEH - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Indonesia melalui pemimpinnya Presiden Prabowo Subianto memiliki perang penting dalam proses perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat memberikan kuliah umum di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Aceh pada Rabu (15/10).

Kuliah umum tersebut bertajuk 'Empar Pilar MPR RI: Landasan Karakter dan Kebangsaan Generasi Muda'.

Menurut Muzani, hadirnya Presiden Prabowo mendapat respons positif dari banyak pemimpin negara-negara dalam KTT Gaza di Mesir kemarin.

"Perhatian dunia hari ini tertuju ke Timur Tengah. Seluruh bangsa hari ini melihat Gaza," kata Muzani dalam pidatonya, dikutip Rabu (15/10).

Saat ini masyarakat dunia bisa menyaksikan bagaimana hari ini Israel menarik tentaranya, Hamas dan Israel sama-sama membebaskan sanderanya.

Begitu juga dengan orang Palestina menangis bahagia karena bisa kembali ke rumahnya.

"Kita menyaksikan bagaimana pemimpin dunia berdiskusi merumuskan perdamaian di Mesir. Dan bangsa Indonesia tetap pada komitmemnya untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina," kata Muzani.