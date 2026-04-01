Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Ketua MPR Mengutuk Keras Serangan Israel yang Menyebabkan Gugurnya 3 Prajurit TNI

Rabu, 01 April 2026 – 07:59 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon Selatan. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani mengutuk keras aksi Israel melakukan pengeboman di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota TNI.

Ketiga prajurit TNI yang gugur tersbeut saat menjalankan tugas konstitusional melaksanakan misi pasukan perdamaian PBB itu adalah Praka Farizal Rhomadhon (gugur pada 29 Maret 2026) Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan (masing-masing gugur pada 30 Maret 2026).

“Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak PBB segera menggelar sidang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” tegas Muzani.

Muzani juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban baik yang gugurnya dan juga yang mengalami luka saat mengemban mandat PBB di Lebanon Selatan.

Selanjutnya, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seluruh anggota TNI yang gugur dan terluka, serta keluarga yang ditinggalkan.

Sesuai amanat konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

“MPR mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menarik pasukannya dari misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan, karena daerah tersebut membahayakan bagi keselamatan anggota TNI,” ujar Muzani.

Menurut Muzani, MPR perlu menyampaikan pandangan tersebut agar diketahui masyarakat banyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prajurit TNI gugur  Ahmad Muzani  MPR RI  TNI  Israel 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp