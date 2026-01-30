Ketua OJK Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi Mengundurkan Diri

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), Inarno Djajadi mengundurkan diri.

Tak hanya itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK), I. B. Aditya Jayaantara juga menyatakan mundur dari jajaran.

Pengunduran diri para pejabat dari jajaran lembaga OJK tersebut disinyalir imbas dari IHSG ambruk dalam kurun dua hari lalu.

Mahendra Siregar menyatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

OJK menegaskan proses pengunduran diri tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan," berikut keterangan pers, yang diterima awak media pada Jumat (30/1).

OJK berkomitmen terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.