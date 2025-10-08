Ketua PPM Ciamis Sebut MBG Bukti Negara Hadir, Pemuda Siap Kawal agar Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa (PPM) Kabupaten Ciamis, Yuda Nugraha menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.

Menurutnya, program itu menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak sejak dini.

“Program MBG adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap generasi penerus. Ini bukan hanya tentang makan gratis, tapi tentang menciptakan generasi sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan,” kata Yuda dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/10).

Yuda yang juga alumni Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom Tasikmalaya itu menilai kebijakan MBG membawa dampak positif, yakni memperkuat semangat belajar siswa sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil, petani, dan peternak daerah.

“Kalau bahan pangan diambil dari petani dan UMKM lokal, dampaknya bukan hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini konsep gotong royong yang sesungguhnya,” lanjutnya.

Meski begitu, Yuda mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola program agar tetap transparan dan bebas dari kepentingan politik.

Dia menilai pengawasan ketat perlu dilakukan mulai dari pemilihan penyedia makanan, distribusi bahan pangan, hingga pengawasan kualitas gizi di lapangan.

“Kami, para pemuda, siap mengawal program ini agar berjalan sesuai niat mulianya. Jangan sampai ada pihak yang mencoba memanfaatkan program rakyat ini untuk kepentingan pribadi. MBG harus bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.