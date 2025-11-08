Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ketua Tidar Jawa Barat Menolak Rencana Budi Arie Bergabung di Partai Gerindra

Sabtu, 08 November 2025 – 23:22 WIB
Ketua Tidar Jawa Barat Menolak Rencana Budi Arie Bergabung di Partai Gerindra - JPNN.COM
Logo Partai Gerindra. Foto: Dok. Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Ketua PD Tidar Jawa Barat Al Akbar Rahmadillah alias Akbar merespons rencana Ketua ProJo, Budi Arie Setiadi yang ingin bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto.

Al Akbar Rahmadillah mengatakan Partai Gerindra memang terbuka atau inklusif untuk siapa pun yang ingin berjuang demi bangsa dan negara.

“Akan tetapi kami juga perlu mencermati rekam jejak serta konteks politiknya. Kami soroti kabar Budi Arie masuk Gerindra,” kata Akbar pada Sabtu (8/11/2025).

Baca Juga:

Menurut Akbar, jangan sampai Gerindra dijadikan tameng politik seseorang yang mungkin tengah mencari suatu perlindungan dan kekuasaan semata.

“Kami dibina dan digembleng oleh Pak Prabowo untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Para kader bekerja keras membesarkan partai ini dengan keringat dan pengorbanan. Karena itu, jangan sampai ada yang datang hanya untuk berlindung atau mencari keuntungan, yang justru bisa mencederai kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra,” katanya.

Dia berharap pandangan kader Tidar Se - Jawa Barat menjadi pertimbangan bagi pimpinan pusat dalam menyikapi rencana bergabungnya Budi Arie kedalam Struktur Partai Gerindra.

Baca Juga:

Setiap kader Gerindra melakukan Pengkaderan yang berjenjang, sistematis, dan berlandaskan ideologi perjuangan. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba karena kepentingan.(fri/jpnn)

Ketua PD Tidar Jawa Barat Al Akbar Rahmadillah alias Akbar merespons rencana Ketua ProJo, Budi Arie Setiadi yang ingin bergabung di Partai Gerindra.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Partai Gerindra  Budi Arie  Gerindra  parpol 
BERITA PARTAI GERINDRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp