Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia Ajak Pemuda Jaga Kedamaian Bangsa

Senin, 01 September 2025 – 07:45 WIB
Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia, Emanuel Mikael Kota menyampaikan keprihatinannya atas berbagai dinamika kebangsaan yang belakangan terjadi. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Timur Indonesia, Emanuel Mikael Kota menyampaikan keprihatinannya atas berbagai dinamika kebangsaan yang belakangan terjadi. 

Dia mengingatkan generasi muda untuk tetap jernih dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat kericuhan.

Dia menjelaskan sebagai mantan aktivis, dirinya memahami benar perjuangan massa dan menyampaikan aspirasi itu hak yang dijamin konstitusi. 

"Namun, jangan sampai semangat itu justru dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin bikin gaduh suasana dan mengganggu ketertiban sosial,” kata Emanuel Mikael Kota dalam keterangannya, Senin (1/9).

Dia menegaskan bahwa mahasiswa, pemuda, dan pelajar bukanlah generasi perusak, melainkan generasi yang membangun.

Karena itu, lanjutnya, energi anak muda harus diarahkan untuk hal-hal positif yang membawa perubahan nyata.

“Ingat, hati kita harus tetap jernih, jangan gampang terpancing provokasi. Mari salurkan energi anak muda untuk digunakan dalam karya, prestasi, dan kolaborasi. Indonesia ini rumah kita, masa depannya ada di tangan kita,” jelasnya.

Tokoh Indonesia Timur yang akrab disapa Manche ini juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan bangsa.

