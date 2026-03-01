Ketua Umum DPP KNPI: Buka Puasa Bersama Pererat Soliditas dan Komitmen Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama di Sekretariat DPP KNPI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum Ramadan untuk memperkuat silaturahmi serta soliditas organisasi.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh jajarang DPP KNI, yaitu Dr. Ali Hanafiah (ketua umum), Guntur Setiawan (sekretaris jenderal), Ketua Harian, para Wakil Ketua Umum, seluruh jajaran pengurus DPP KNPI serta Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPD KNPI Provinsi Banten.

Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah menegaskan kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat komitmen kebangsaan di internal organisasi.

“Melalui kebersamaan di bulan suci Ramadan ini, kita perkuat soliditas dan komitmen KNPI dalam menjaga persatuan serta berkontribusi aktif bagi bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan DPP KNPI mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait Asta Cita serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika dan tantangan global saat ini.

Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan untuk turut serta dalam pembangunan nasional.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kekeluargaan, ditutup dengan doa bersama serta harapan agar DPP KNPI makin solid dan terus berperan aktif dalam mengawal agenda kebangsaan.(fri/jpnn)