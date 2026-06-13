Ketua Umum DPP KNPI Resmi Membuka Musyawarah Daerah VII KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dr. H. Ali Hanafiah secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) VII DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Hotel Srikandi, Kendari, Sabtu (13/6).

Pembukaan MUSDA VII KNPI Sulawesi Tenggara turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP KNPI Guntur Setiawan, jajaran Wakil Ketua Umum, pengurus DPP KNPI, serta para peserta MUSDA yang berasal dari unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan pengurus KNPI se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah menegaskan Musyawarah Daerah merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam melakukan evaluasi organisasi, menyusun program kerja serta memilih kepemimpinan yang akan membawa KNPI semakin maju dan relevan dengan kebutuhan pemuda saat ini.

Menurutnya, KNPI harus terus menjadi wadah pemersatu seluruh elemen pemuda yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.

"Musyawarah Daerah harus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga persatuan pemuda serta melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. KNPI harus terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kepemudaan,” ujar Ali Hanafiah.

MUSDA VII KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan kepengurusan yang solid guna memperkuat peran KNPI dalam membangun generasi muda yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan KNPI dalam rangka memperkokoh eksistensi organisasi sebagai rumah besar pemuda Indonesia.(fri/jpnn)