JPNN.com - Nasional

Ketua Umum IMM Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Senin, 10 November 2025 – 10:47 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riyan Betra Delza. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza memberikan dukungan penuh terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Riyan, Soeharto merupakan sosok yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun selama masa kepemimpinan nasional.

“Kami dari DPP IMM mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Soeharto karena jasanya yang sangat besar kepada bangsa ini, baik dalam perjuangan merebut kemerdekaan maupun dalam proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama masa pemerintahannya,” ujar Riyan, dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/11/2025).

Riyan menilai Soeharto memainkan peran strategis. Salah satunya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang dianggap sebagai momentum penting bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.

Selama menjabat sebagai presiden, Soeharto juga sukses mengimplementasikan berbagai program pembangunan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, keberhasilan lainnya di masa pemerintahan Soeharto, kata Riyan, termasuk swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahan Soeharto.

Riyan menegaskan pemberian gelar Pahlawan Nasional harus dilihat berdasarkan jasa-jasa besar yang diberikan seseorang kepada negara, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan politik atau kepentingan tertentu.

“Kita harus objektif dalam melihat kontribusi seseorang. Jangan berfokus pada kekurangan atau kesalahan yang ada, yang mungkin multi perspektif karena yang paling penting adalah jasa dan pengorbanannya untuk negara ini,” ujarnya.

