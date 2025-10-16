Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Ketua Umum IMPPI Tegaskan Solidaritas Global di Konferensi Buruh Internasional Fiji

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:52 WIB
Ketua Umum IMPPI Tegaskan Solidaritas Global di Konferensi Buruh Internasional Fiji - JPNN.COM
Ketum SP IMPPI Wiiliam Yani Wea bersama Menteri Informasi FIJI Lynda Tabuya, Presiden KSBSI Elly Nababan, dan Senior Director ITUC AP Patuan Samosir di sela-sela Konferensi Regional Konfederasi Serikat Pekerja Internasional Asia Pasifik (ITUC–AP) yang berlangsung di Nadi, Fiji. Foto: dok sumber

jpnn.com, FIJI - Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI), William Yani Wea, menghadiri Konferensi Regional Konfederasi Serikat Pekerja Internasional Asia Pasifik (ITUC–AP) yang berlangsung di Nadi, Fiji, pada 15–16 Oktober 2025.

William Yani, yang juga kandidat doktor di IPDN Cilandak, hadir mewakili Organisasi KSPSI AGN dalam forum bergengsi tersebut.

Dalam perjalanannya menuju lokasi, William sempat bertemu sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja di kapal nelayan di wilayah Fiji.

Ia mengungkapkan bahwa Fiji kini menjadi salah satu destinasi menarik bagi pelaut asal Indonesia.

Konferensi ITUC–AP mempertemukan berbagai organisasi serikat pekerja dari kawasan Asia Pasifik dengan tujuan memperkuat solidaritas global dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial, serta pekerjaan yang layak bagi seluruh pekerja di dunia.

Dari Indonesia, hadir dua delegasi, yaitu William Yani Wea dari SP IMPPI KSPSI AGN dan Elly Rosita Nababan dari KSBSI.

Dalam forum tersebut, para delegasi menyampaikan pernyataan solidaritas global untuk perubahan, menegaskan kembali pentingnya komitmen dunia terhadap hak-hak pekerja dan demokrasi yang sejati.

Dalam pidatonya, William Yani menekankan pentingnya peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam menegakkan nilai-nilai keadilan global.

