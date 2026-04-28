Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo Soroti InsidenTabrakan Kereta Api di Bekasi Timur

Selasa, 28 April 2026 – 22:14 WIB
Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Insiden ini kembali memperlihatkan lemahnya sistem keselamatan transportasi massal di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia mencapai 7 orang, sementara itu, sebanyak 81 orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan.

Baca Juga:

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai kecelakaan tersebut mencerminkan ketidakbecusan Kementerian terkait dalam mengelola transportasi massal.

Dia secara khusus menyoroti kinerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dianggap gagal memastikan sistem keselamatan berjalan optimal.

"Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini," kata Anshar dalam keterangan resminya, Selasa (27/4).

Baca Juga:

Menurutnya, kereta api merupakan moda transportasi massal dengan kapasitas penumpang yang besar sehingga Kemenhub dan KAI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan pengamanan perkeretaapian nasional.

Anshar Ilo juga mendesak adanya langkah tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyoroti kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tabrakan kereta api  Anshar Ilo  Bekasi Timur  logis 08 
BERITA TABRAKAN KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp