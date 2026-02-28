Ketua Umum LOGIS 08 Minta Presiden Prabowo Selamatkan Program MBG Melalui Perbaikan Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan program makan bergizi gratis (MBG) dengan melakukan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki tata kelola dalam pelaksanaannya.

“Jadi, perlu memperbaiki tata kelola program MBG agar tujuan pemenuhan gizi nasional dapat tercapai,” ujar Anshar Ilo dalam keterangannya pada Sabtu (28/2/2026).

Anshar Ilo menyampaikan hal itu untuk merespons sorotan publik terkait sejumlah persoalan dalam melaksanakan program MBG.

“Sejumlah pihak menilai perlu evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG,” ujar Anshar Ilo.

Menurut Anshar, polemik yang berkembang di masyarakat tidak dapat dianggap sepele.

Anshar Ilo secara khusus menyinggung sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu kekhawatiran masyarakat.

“Program pemenuhan gizi adalah program strategis dan menyangkut kesehatan generasi bangsa. Maka lembaga ini harus dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi,” ujai Anshar.

Anshar juga menyebut adanya permasalahan dalam pelaksanaan program MBG seperti dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG dengan adanya setoran sejumlah uang.