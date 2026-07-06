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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketukan Polopalo Tandai Pembukaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gorontalo

Senin, 06 Juli 2026 – 10:31 WIB
Ketukan Polopalo Tandai Pembukaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gorontalo - JPNN.COM
Prosesi penabuhan Polopalo sebagai simbol dimulainya Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Gorontalo, Sabtu (4/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, GORONTALO - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Gorontalo resmi dibuka di Kota Gorontalo, Sabtu (4/7).

Pembukaan berlangsung semarak dengan prosesi penabuhan Polopalo, alat musik tradisional khas Gorontalo sebagai simbol dimulainya kompetisi yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Seremoni diawali pembukaan resmi oleh Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR Wachid Nugroho.

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Dilanjutkan dengan ketukan Polopalo bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad, serta jajaran dewan juri yakni, Lektor Kepala (Ketua Jurusan Ilmu Hukum FH) Universitas Negeri Gorontalo Dr. Erman I. Rahim, Kepala Law Journal Centre Universitas Negeri Gorontalo Dr. Novendri Nggilu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Dr. Nurmin K. Martam.

Ketukan Polopalo Tandai Pembukaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gorontalo

LCC Jadi Sarana Membentuk Karakter Pelajar

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Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR.

Menurut Sudarman, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi media pembelajaran bagi pelajar untuk memahami fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebanyak sembilan sekolah menengah atas dan sederajat dari berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo mengikuti LCC Empat Pilar MPR RI

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TAGS   LCC Empat PIlar MPR  Gorontalo  lomba cerdas cermat  Alat Musik Tradisional  Polopalo  MPR RI 
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