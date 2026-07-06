Ketukan Polopalo Tandai Pembukaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Gorontalo resmi dibuka di Kota Gorontalo, Sabtu (4/7).

Pembukaan berlangsung semarak dengan prosesi penabuhan Polopalo, alat musik tradisional khas Gorontalo sebagai simbol dimulainya kompetisi yang bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Seremoni diawali pembukaan resmi oleh Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR Wachid Nugroho.

Dilanjutkan dengan ketukan Polopalo bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad, serta jajaran dewan juri yakni, Lektor Kepala (Ketua Jurusan Ilmu Hukum FH) Universitas Negeri Gorontalo Dr. Erman I. Rahim, Kepala Law Journal Centre Universitas Negeri Gorontalo Dr. Novendri Nggilu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Dr. Nurmin K. Martam.

LCC Jadi Sarana Membentuk Karakter Pelajar

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Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sudarman Samad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR.

Menurut Sudarman, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi media pembelajaran bagi pelajar untuk memahami fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.