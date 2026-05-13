Ketum ABKI Mediasi Pertemuan Kepala Staf Kepresidenan dan Dubes Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bursa Kerja Indonesia (ABKI) Habib Mohsein Saleh Badegel, memediasi pertemuan strategis antara Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Faisal Bin Abdullah H. Amodi.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (7/5), dengan membahas sejumlah agenda penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi.

Sejumlah isu yang dibahas meliputi tindak lanjut komitmen investasi Arab Saudi di Indonesia, peningkatan layanan haji dan umrah, serta usulan kebijakan bebas visa bagi warga negara Arab Saudi.

Habib Mohsein mengatakan, hubungan Indonesia dan Arab Saudi memiliki nilai strategis karena tidak hanya mencakup kerja sama ekonomi, tetapi juga hubungan persaudaraan yang telah terjalin erat selama bertahun-tahun.

“Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi kedua negara, khususnya dalam bidang investasi, pelayanan jamaah haji dan umrah, serta pengembangan kerja sama strategis lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Habib Mohsein dalam keterangannya dikutip Rabu (13/5).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan komitmen investasi senilai lebih dari USD 40 miliar di Indonesia. Investasi tersebut mencakup sektor energi terbarukan, lingkungan, serta berbagai proyek strategis nasional lainnya.

"Selain investasi, peningkatan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia juga menjadi perhatian utama," ucapnya.

Pemerintah Arab Saudi menyampaikan kesiapan dalam memberikan pelayanan dan menjamin keamanan jamaah Indonesia, yang merupakan salah satu jumlah jamaah haji terbesar di dunia.