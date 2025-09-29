Ketum AP3KI: Sudah Ribuan PPPK Paruh Waktu yang Dilantik, Kepala Daerah Kuncinya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua umum (Ketum) Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengapresiasi langkah pemerintah kota Balikpapan dan kabupaten Paser yang sudah melantik PPPK paruh waktunya.

Pelantikannya hari ini (29/9) disatukan dengan PPPK penuh waktu.

"Apresiasi keren untuk kota Balikpapan dan kabupaten Paser, daerah tercepat yang melantik PPPK paruh waktu. Bismillah berkah untuk semuanya, semoga daerah lain menyusul," kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih kepada JPNN, Senin (29/9).

Baca Juga: Usul Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu Segera Dikirim ke BKN

Pelantikan PPPK paruh waktu ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa pemda peduli honorer yang tidak lulus formasi PPPK tahap 1 maupun 2.

Selain itu, ini menjadi vitamin bagi honorer yang masih berkutat dengan penetapan NIP PPPK paruh waktu.

"Kawan-kawan tetap semangat. Pendekatan dengan pemda harus tetap dijalankan, terbukti Balikpapan dan Paser bisa, karena kepala daerah kuncinya," ucapnya.

Terkait keberadaan honorer K2 TMS, R2 dan R3 Dinas PU Sumber Daya Air yang tidak diusulkan pemda menjadi PPPK paruh waktu, Bunda Nur meminta untuk sabar dan jangan patah semangat.

Masih banyak jalan menuju Roma, apalagi honorer K2 TMS, R2 dan R3 merupakan honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN).