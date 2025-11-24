Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum Bhayangkari Apresiasi Tim Trauma Healing pada Pengungsian Longsor Banjarnegara

Senin, 24 November 2025 – 10:14 WIB
Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo meninjau lokasi pengungsian longsor Banjarnegar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANJARNEGARA - Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo bersama Ketua Bhayangkari Daerah Jawa Tengah, Diana Ribut Hari Wibowo, menyalurkan bantuan ke pengungsian warga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara.

Momen kebersamaan dan empati menyelimuti kegiatan bertajuk 'Bhayangkari Peduli Bhakti Sosial dan Bhakti Kesehatan Bencana Tanah Longsor Banjarnegara' di lokasi pengungsian pada Minggu (23/11).

Kedatangan Juliati Sigit Prabowo disambut haru oleh ratusan warga di lokasi pengungsian. Dengan senyum hangat dan penuh perhatian, beliau menyapa satu per satu para pengungsi.

Beliau berbincang, mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka, serta menyemangati agar warga tetap tabah menghadapi musibah. Kontak mata yang tulus dan sentuhan lembut di bahu pengungsi menjadi energi positif, seolah berbagi kekuatan di tengah keterbatasan.

Seusai menyapa warga, rombongan meninjau langsung aktivitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disiapkan bagi para pengungsi oleh SIM Dokkes Polres Banjarnegara yang bekerja sama dengan unsur terkait.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, Ibu Ketua Umum juga meninjau kegiatan pendampingan psikologi yang diselenggarakan oleh Tim Trauma Healing dari Polda Jawa Tengah.

Beliau mengamati bagaimana tim tersebut dengan sabar berinteraksi, mengajak warga berbincang, serta memberikan dukungan emosional, khususnya kepada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

Juliati menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Tim Trauma Healing yang bekerja keras memulihkan kondisi mental, menjaga semangat, dan menumbuhkan harapan di tengah trauma akibat bencana. Menurutnya, kesehatan mental dan psikologis warga sama pentingnya dengan kebutuhan materi.

