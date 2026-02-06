Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum DNIKS Gus Choi: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Belum Optimal

Jumat, 06 Februari 2026 – 11:36 WIB
Ketum DNIKS Gus Choi: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Belum Optimal - JPNN.COM
Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi pada acara silaturahmi dan peluncuran Buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada sejumlah wartawan di kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Foto: Humas DNIKS

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah hak penyandang disabilitas di tingkat desa dan daerah belum terpenuhi secara optimal, termasuk hak penyandang disabilitas perempuan dan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi seusai peluncuran Buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada sejumlah wartawan di kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua Umum DNIKS Rudi Andries, Zarman Syah, Sekretaris Badan Pakar DNIKS Manimbang Kahariyadi, Ketua DNIKS Loretta Kartikasari dan Agus Eko Cahyono.

Baca Juga:

Ketum DNIKS Gus Choi: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Belum Optimal

Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNKIS) A Effendy Choirie atau biasa disapa Gus Choi (ketiga kiri) menyerahkan buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada Friederich Batari (Wartawan JPNN.com) saat acara silaturahmi di kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Foto: Humas DNIKS

Dalam kesempatan tersebut, Gus Choi menyebutkan terdapat puluhan hak penyandang disabilitas yang seharusnya dipenuhi.

Baca Juga:

Namun, hingga kini masih belum terlaksana sepenuhnya di berbagai wilayah.

“Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan di tingkat daerah," ujar Gus Choi.

Sejumlah hak penyandang disabilitas di tingkat desa dan daerah belum terpenuhi secara optimal, termasuk hak penyandang disabilitas perempuan dan anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Choi  penyandang disabilitas  Disabilitas  DNIKS 
BERITA GUS CHOI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp