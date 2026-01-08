Ketum DPP Hipakad: Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Jadi Momentum Memperkuat Kasih & Perdamaian

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Hariara Tambunan bersama Wakil Sekjen Hipakad Nice dan Wakil Sekjen Kukuh menghadiri acara Perayaan Natal Oikumene Hipakad DPC Depok di Kompleks Perumahan Bank Bumi Daya (BBD) Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Januari 2025.

Dalam acara ini, hadir Ketua DPC Hipakad Depok Atika beserta jajarannya dan Pasiter Kodim Depok Kapten Arh Nico Kantohe, Danramll Cimanggis dan Kapospol setempat.

Ketua Umum DPP Hipakad Hariara Tambunan menyampaikan pesan Natal dan Tahun Baru 2026 yang menitikberatkan tentang Kerukunan antarumat beragama, kebangsaan, dan kepemimpinan.

Hariara mengatakan keberagaman agama merupakan kenyataan sejarah bangsa Indonesia dan keniscayaan sebagai berkat Tuhan kepada rakyat Indonesia yang harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan saling toleran antarumat beragama.

“Perbedaan suku, agama, dan pandangan yang tidak harus selalu sama tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah bangsa, karena persatuan adalah kekuatan utama Indonesia. Maka persatuan nasional adalah mutlak di atas perbedaan apa pun,” tegas Hariara.

Hariara mengingatkan untuk sigap dan waspada terhadap upaya adu domba yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa.

Dia menyebut persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekuatan paling dahsyat yang dimiliki Republik ini sehingga akan menjadi target untuk digoyahkan, diperlemah bahkan dihancurkan baik dari dalam maupun dari luar.

“Saya berharap dan meminta Saudara-saudaraku di Hipakad untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat umum agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dimainkan untuk menciptakan konflik horisontal yang tujuan ujungnya adalah memecah belah persatuan bangsa,” terang putra prajurit pejuang ini.