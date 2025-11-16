Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketum DPP IMM Tanggapi Putusan MK Soal Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil, Simak

Minggu, 16 November 2025 – 06:00 WIB
Ketum DPP IMM Tanggapi Putusan MK Soal Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil, Simak - JPNN.COM
Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Riyan Betra. Foto: Dok. DPP IMM

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Riyan Betra Delza menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

Dia menilai kebijakan tersebut justru dapat merugikan negara karena menutup peluang pemanfaatan sumber daya manusia terbaik.

“Saya kira, pembatasan total terhadap Polri buat menduduki jabatan sipil itu justru merugikan negara, ya,” ujar Riyan dalam keterangannya pada Sabtu (16/11/2025).

Baca Juga:

Dia menyebutkan seperti banyak institusi lain, Polri sebetulnya juga banyak melahirkan SDM terbaik.

Menurut Riyan, Polri juga terbiasa melakukan pelayanan publik.

“Yang paling penting mereka itu sipil, Enggak adil justru kalau menghambat kualitas dan kompetensi mereka dan ini seperti mengikis supermasi sipil,” ujar Riyan.

Baca Juga:

Dia juga menilai Polri memiliki pengalaman operasional yang tidak dimiliki sebagian besar lembaga lain.

Menurutnya, kemampuan memahami dinamika masyarakat menjadi modal penting dalam pengambilan kebijakan publik.

Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penempatan anggota Polri pada jabatan sipil. Simak penjelasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPP IMM  IMM  Polri  Putusan MK  Riyan Betra Delza 
BERITA DPP IMM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp