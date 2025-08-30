Ketum F-PDR Agus Supriatna: Jadikan Kematian Affan Momentum Perbaiki Tata Kelola Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan saat melakukan aksi demostrasi di Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Affan Kurniawan meninggal setelah ditabrak dan terseret kendaraan taktis (rantis) Brimob di Pejompongan, tak jauh dari titik konsentrasi aksi unjuk rasa menuntut pembubaran DPR.

Agus juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya beberapa orang dalam kasus pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025).

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya driver ojol. Juga atas meninggalnya sejumlah korban dalam kasus kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar," kata Agus Supriatna yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Di sisi lain, Agus mengecam keras dan menyesalkan aksi brutal oknum Brimob yang mengemudikan rantis dengan ugal-ugalan sehingga melindas dan menyeret Affan Kurniawan yang saat itu terjebak massa yang sedang berunjuk rasa.

Sebab itu, Agus mendesak agar oknum Brimob tersebut diproses secara hukum, dan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Komandan Korps Brimob dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Harus dilakukan penegakan hukum yang tegas dan adil kepada pelaku yang menyebabkan jatuhnya korban. Juga dilakukan evaluasi menyeluruh menyangkut kinerja Polri," pintanya.

Agus juga mengecam keras pelaku aksi brutal yang menyebabkan Gedung DPRD Kota Makassar, Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, rumah di dekat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, terbakar serta fasilitas-fasilitas publik dan kantor-kantor polisi di Jakarta dan kota-kota lainnya.