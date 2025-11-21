Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum GCP: Polri Wajib Taat dengan Putusan MK!

Jumat, 21 November 2025 – 13:03 WIB
Ketum GCP: Polri Wajib Taat dengan Putusan MK! - JPNN.COM
Ketum GCP H Kurniawan. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan mengatakan bahwa Polri wajib menaati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mengatur posisi anggota Polri di jabatan sipil.

Putusan tersebut menegaskan kewajiban anggota Polri yang bertugas di jabatan sipil untuk kembali ke institusi kepolisian.

Dalam putusan itu, MK menyatakan polisi hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi Polri apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Baca Juga:

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk menjaga batas kewenangan dan profesionalitas aparat penegak hukum.

“Jadi jelas putusan ini jangan ditafsir ke mana-mana dan Polri harus memposisikan diri sebagai penjaga keamanan,” ujar H. Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Kurniawan menyebut Polri harus ikhlas menjalankan putusan MK karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis yang semestinya berada di luar kementerian dan lembaga pemerintah.

Baca Juga:

Menurutnya, jabatan di dalam kementerian sudah memiliki pejabat yang ditugaskan secara struktural.

Dia menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib ditindaklanjuti dalam revisi Undang-Undang Polri ke depan.

Putusan MK soal penempatan anggota Polri di jabatan sipil ditegaskan wajib dipatuhi tanpa pengecualian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ketum GCP  Gerakan Cinta Prabowo  H Kurniawan  Polri  Putusan MK 
BERITA KETUM GCP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp