Ketum Gerakan Dapur Indonesia Terima Undangan Kehormatan ke Turki

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda Indonesia) Nofalia Heikal Safar bersama Ketua Dewan Pembina Heikal Safar menerima undangan kehormatan untuk mengunjungi dapur-dapur bergizi di Istanbul dan Ankara, Turki. Kunjungan ini bertujuan mempelajari inovasi pengelolaan dapur dan suplai makanan bergizi serta menjalin kerja sama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Kamis (21/8) tersebut, delegasi Indonesia disambut langsung dengan kehangatan oleh Ketua Dewan Pembina Gerakan Dapur Indonesia Perwakilan Turki Kamil, Ketua Gerakan Dapur Indonesia Perwakilan Turki Ali, dan Ketua Hubungan Luar Negeri Helmi Thalib.

Nofalia Heikal Safar melalui pesan singkat dari Istanbul menyatakan, "Saya selaku Ketum Garuda Indonesia ingin mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan dapur dan suplai makanan bergizi di Istanbul, terutama yang berkaitan dengan program MBG."

Menurutnya, kunjungan ini fokus pada dapur-dapur yang berpotensi menjadi mitra dalam program MBG yang dijalankan Gerakan Dapur Indonesia.

Program MBG merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tumbuh kembang generasi muda penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Pasalnya kami Gerakan Dapur Indonesia berperan aktif dalam mendukung program MBG yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia, sebagai upaya mengatasi stunting," ungkap Nofalia.

Heikal Safar menambahkan bahwa kunjungan ini sejalan dengan upaya memperluas jaringan dan belajar dari pengalaman negara lain dalam penanganan gizi anak.

"Diharapkan dapat membuka peluang kerja sama antara Gerakan Dapur Indonesia dengan pihak-pihak terkait di Istanbul dan Ankara Turki dalam pengembangan program MBG.