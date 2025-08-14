Ketum Hanura OSO Bakar Semangat Kader di Sulsel

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) meminta seluruh kadernya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjaga soliditas, dan terus bekerja dalam membangun daerah.

OSO menegasakan Partai Hanura di bawah komandonya berkomitmen penuh untuk memajukan seluruh daerah di Indonesia.

"Musda.Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan, mengambil tema, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Semangat ini harus menjadi landasan seluruh kader dalam bekerja dan memajukan daerah," ujar OSO saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Hanura Sulsel di Makassar, Rabu (13/8) malam.

Mantan Ketua DPD ini mengingatkan, keberpihakan kepada daerah bukan berarti menjadikan faham kedaerahan atau daerahisme sebagai tujuan.

Menurut OSO, semangat untuk membangun dan memajukan daerah, harus dilandasi oleh rasa persatuan dan kekeluargaan sebagai sebuah bangsa.

"Bapak saya dari Palopo (Sulawesi Selatan), ibu saya orang Minang (Sumatera Barat), dan saya lahir di Kalimantan. Artinya, saya sudah bersatu mulai dari instrumen terkecil negara, bersatu mulai dari keluarga," tegas OSO.

Mantan Wakil Ketua MPR itu menambahkan, semangat persatuan dan kekeluargaan juga harus menjadi landasan para pengurus Hanura di Provinsi Sulsel.

Dia meminta, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), bersinergi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga akar rumput.