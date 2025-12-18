Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum KSPSI Terpesona Melihat Cara Cargill Menerapkan Hubungan Industrial

Kamis, 18 Desember 2025 – 23:12 WIB
Memenuhi undangan dari DPD KSPSI Sumatera Selatan, Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengunjungi pengurus unit kerja SPSI di PT. Hindoli yang tergabung dalam Cargill Group dari Amerika Serikat di Kabupaten Musi Banyuasin pada Rabu (17/12). Foto dok. KSPSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengunjungi pengurus unit kerja SPSI di PT. Hindoli yang tergabung dalam Cargill Group dari Amerika Serikat di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Dalam kunjungan itu, Jumhur Hidayat berdialog bukan saja dengan pengurus, tetapi juga dengan anggota yang sedang memanen buah sawit. 

Jumhur yang didampingi Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan Saadi Pamungkas serta Ketua DPD KSPSI Sumsel Zainal Arfin Hulap dipertemukan dengan Manajemen yang diwakili langsung Presiden Direktur Edwin Suryajaya, Direktur Korporasi Hubungan Pemerintah dan Komunitas Eko Sutjipto.

Dalam pertemuan itu Jumhur dan rombongan diajak menyaksikan langsung sistem hubungan industrial yang dijalankan perusahaan. 

"Saya rasa hubungan industrial yang pernah saya impikan ada di sini. Terlihat akrabnya hubungan antara manajemen dan serikat pekerja bagaikan menghela kapal bersamaan dengan tugas dan kewajiban masing-masing", ungkap Jumhur dalam keterangannya dikutip Kamis (18/12).

Menurutnya, kultur perusahaan yang menomorsatukan manusia (put the people first) sejalan dengan prinsip solidaritas gerakan buruh.

Karena itu ketatnya pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), pemberian kompensasi yang baik serta hubungan industrial yang dialogis akhirnya menjadi bagian dari budaya kerjab di Cargill Group. 

Dia juga bersyukur atas perlakuan perusahaan kepada pekerja perempuan, dengan menyediakan bukan saja pembentukan Komite Gender, yaitu semacam lembaga konsultasi masalah khususnya terkait perempuan.

