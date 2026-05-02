Ketum Logis 08: Amien Rais Seharusnya Bijak dan Segera Meminta Maaf Kepada Seskab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 – 22:04 WIB
Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo (tengah). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mendesak Amien Rais untuk segera menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dinilai mengandung fitnah terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Anshar Ilo menilai tudingan yang dilontarkan Amien Rais tidak pantas disampaikan oleh seorang tokoh senior yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI.

"Seharusnya Amien Rais sebagai mantan Ketua MPR RI sudah masuk dalam kategori negarawan. Di usia yang matang, tidak seharusnya melontarkan tudingan liar terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy dengan isu amoral yang tidak berdasar," ujar Anshar Ilo dalam keterangannya, Sabtu (2/5).

Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik serta memperkeruh suasana kebangsaan.

Dia menegaskan narasi yang tidak didukung fakta hanya akan memperlemah persatuan nasional.

“Di usia beliau, seharusnya tidak perlu memicu kegaduhan publik yang dapat memecah belah persatuan nasional dengan ujaran kebencian,” lanjutnya.

Logis 08 secara tegas meminta Amien Rais untuk segera menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada publik, khususnya kepada Presiden Prabowo dan Seskab Teddy.

“Kami mendesak agar Amien Rais segera meminta maaf dan ke depan dapat bersikap lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik,” tegas Anshar.

logis 08  Anshar Ilo  Amien Rais  Seskab Teddy  Presiden Prabowo 
