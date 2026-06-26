Ketum Logis 08 Apresiasi Langkah Dasco Kawal Penurunan Potongan Komisi Ojol Menjadi 8 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil memfasilitasi pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan manajemen GoTo dan Grab hingga menghasilkan kesepakatan penurunan potongan komisi layanan ojek online (ojol) roda dua menjadi 8 persen.

Menurut Anshar Ilo, kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada jutaan mitra pengemudi ojol di Indonesia yang selama ini berharap adanya pengurangan beban potongan aplikasi.

"Langkah yang dilakukan Bang Sufmi Dasco Ahmad patut diapresiasi. Beliau mampu menjembatani aspirasi para pengemudi ojol dengan pihak aplikator sehingga lahir kesepakatan yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan para mitra pengemudi," ujar Anshar Ilo, Jumat (26/06/2026).

Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI itu menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja sektor transportasi berbasis digital.

Dia menjelaskan implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memastikan adanya keadilan bagi para pelaku yang berada di lapangan.

"Ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi digital tetap tumbuh dengan memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi. Pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikasi berhasil membangun solusi yang saling menguntungkan," katanya.

Anshar berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan bersih para pengemudi sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga mereka.

Anshar juga mengajak seluruh mitra pengemudi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem transportasi online yang semakin sehat dan berkeadilan.