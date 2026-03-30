Ketum Logis 08 Dukung Prabowo Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyatakan dukungan kuat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerintahan hingga dua periode.

Menurutnya, keberlanjutan program pembangunan nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Anshar Ilo menilai di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, serta stabilitas nasional.

“Program-program strategis nasional yang telah berjalan saat ini membutuhkan kesinambungan. Oleh karena itu, dua periode kepemimpinan menjadi penting agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Anshar dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Dia juga menegaskan bahwa dukungan Logis 08 bukan tanpa alasan.

Menurutnya, komitmen Prabowo dalam membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak kepada rakyat menjadi dasar utama dukungan tersebut.

Selain itu, Anshar menilai stabilitas politik yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor.

Dia menyebut Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang konsisten dan berani. Prabowo Subianto telah menunjukkan kapasitas itu.