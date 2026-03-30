Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ketum Logis 08: Dukung Prabowo Subianto Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan

Senin, 30 Maret 2026 – 13:33 WIB
Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menyatakan dukungan kuat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerintahan hingga dua periode.

Menurutnya, keberlanjutan program pembangunan nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Anshar Ilo menilai di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, serta stabilitas nasional.

Baca Juga:

“Program-program strategis nasional yang telah berjalan saat ini membutuhkan kesinambungan. Oleh karena itu, dua periode kepemimpinan menjadi penting agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Anshar dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Dia juga menegaskan bahwa dukungan Logis 08 bukan tanpa alasan.

Menurutnya, komitmen Prabowo dalam membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan berpihak kepada rakyat menjadi dasar utama dukungan tersebut.

Baca Juga:

Selain itu, Anshar menilai stabilitas politik yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor.

Dia menyebut Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang konsisten dan berani. Prabowo Subianto telah menunjukkan kapasitas itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo Subianto  Pembangunan  Anshar Ilo  logis 08 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp