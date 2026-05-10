Ketum Logis 08: Kinerja Danantara Belum Terlihat untuk Dongkrak Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Logis 08 Anshar Ilo melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menurutnya, sejak dibentuk pemerintah, lembaga tersebut belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) dengan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO).

Anshar Ilo menilai para petinggi Danantara terkesan hanya menikmati fasilitas dan gaji besar tanpa hasil yang dapat dirasakan masyarakat maupun berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

“Kalau sampai hari ini belum ada kontribusi konkret terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, maka publik wajar mempertanyakan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh para petinggi Danantara.

Jangan sampai hanya menjadi lembaga yang menghabiskan anggaran negara tanpa hasil. Istilah kasarnya, jangan sampai mereka makan gaji buta,” tegas Anshar Ilo kepada wartawan, Minggu (10/05/2026).

Menurut Anshar, keberadaan Danantara semestinya mampu menjadi motor penggerak investasi strategis yang mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun hingga saat ini, kata dia, masyarakat belum melihat proyek investasi besar maupun kebijakan konkret yang berdampak langsung terhadap sektor riil.