Ketum Logis 08: Langkah Dasco Menerima Mahasiswa Patut Menjadi Teladan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo memberikan apresiasi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).

Pertemuan yang dihadiri pimpinan DPR RI bersama pimpinan komisi tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan parlemen untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait isu-isu kebangsaan dan kepentingan masyarakat.

Mantan Wakil Ketua DPP KNPI ini menilai sikap Dasco yang membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan responsif terhadap suara publik.

"Langkah Pak Dasco menerima langsung perwakilan mahasiswa patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa DPR tetap membuka ruang dialog dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan," ujar Anshar Ilo.

Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui dialog merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

Oleh karena itu, keterbukaan DPR dalam menerima masukan dari mahasiswa perlu terus dijaga sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi publik.

Anshar juga menilai pertemuan tersebut memberikan pesan positif bahwa perbedaan pandangan dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang konstruktif dan saling menghormati.

"Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pembangunan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, ketika aspirasi mereka diterima dan didengarkan secara langsung oleh pimpinan DPR, maka hal tersebut menjadi contoh demokrasi yang sehat," kata eks aktivis HMI ini.