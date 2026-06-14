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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ketum Logis 08: Penguatan Rupiah dan IHSG Dipengaruhi Tren Positif Pelaku Pasar yang Diinisiasi Sufmi Dasco

Minggu, 14 Juni 2026 – 17:09 WIB
Ketum Logis 08: Penguatan Rupiah dan IHSG Dipengaruhi Tren Positif Pelaku Pasar yang Diinisiasi Sufmi Dasco - JPNN.COM
Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Berbagai kalangan menilai tren positif tersebut tidak terlepas dari langkah koordinasi intensif antara pemerintah, Bank Indonesia, DPR, pelaku industri keuangan, serta BUMN yang difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sejumlah pemberitaan, Dasco menyebut penguatan rupiah dan IHSG menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap pemerintah mulai kembali menguat.

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Dia juga mengungkapkan adanya berbagai strategi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Data pasar menunjukkan rupiah yang sebelumnya sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS mulai mengalami penguatan, sementara IHSG juga mencatat kenaikan signifikan setelah berbagai langkah stabilisasi dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Sejumlah ekonom menilai perbaikan sentimen tersebut didorong oleh sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin solid.

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Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai membaiknya kondisi pasar keuangan merupakan buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan negara.

Menurut mantan Waketum DPP KNPI tersebut, inisiatif yang dilakukan Sufmi Dasco dalam mempertemukan berbagai stakeholder ekonomi patut diapresiasi.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai membaiknya kondisi pasar keuangan merupakan buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan.

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TAGS   logis 08  Anshar Ilo  IHSG  Sufmi Dasco Ahmad  rupiah 
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