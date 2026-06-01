Ketum PB MA: Indonesia Memerlukan Working Pancasila untuk Menjawab Tantangan Geopolitik Global

Senin, 01 Juni 2026 – 15:45 WIB
Ketua Umum Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut dia, di tengah dinamika dan persaingan geopolitik global yang makin ketat, Indonesia membutuhkan "Working Pancasila", yakni Pancasila yang tidak hanya menjadi pedoman moral dan identitas bangsa, tetapi kekuatan nyata yang mampu menggerakkan kemajuan nasional.

Jazuli menjelaskan bahwa persaingan dunia saat ini tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer atau keluhuran ideologi semata, tetapi kemampuan suatu bangsa menguasai ekonomi, teknologi, informasi, energi, dan inovasi. 

"Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya memiliki Pancasila sebagai sumber legitimasi moral. Indonesia memerlukan Pancasila yang bekerja dan dipraktikkan secara nyata," ujar Jazuli dalam refleksi Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6).

Anggota MPR RI itu mengatakan bahwa dunia internasional kini bergerak dalam logika yang sangat pragmatis. 

Menurut dia, negara berpengaruh dan dominan bukan karena pidato atau slogan yang disampaikan, melainkan kapasitas nyata yang dimiliki dalam membangun kekuatan nasional.

Dalam konteks tersebut, dia menambahkan bahwa Pancasila harus terus relevan dengan tuntutan zaman melalui penerjemahan nilai-nilainya ke dalam kebijakan, institusi, dan tindakan yang menghasilkan kemajuan bangsa.

Menurut dia, konsep Working Pancasila bukanlah upaya mengubah substansi Pancasila, melainkan menegaskan bagaimana setiap sila menjadi energi pembangunan nasional.

Jazuli mengatakan di tengah dinamika dan persaingan geopolitik global yang makin ketat, Indonesia membutuhkan Working Pancasila.

TAGS   Hari Lahir Pancasila  Jazuli Juwaini  Mathla’ul Anwar  Geopolitik 
