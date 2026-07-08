Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum PB Mathla’ul Anwar & Bersilaturahmi dengan Kepala BIN, Tegaskan Komitmen Memajukan NKRI

Rabu, 08 Juli 2026 – 19:30 WIB
Ketum PB Mathla’ul Anwar & Bersilaturahmi dengan Kepala BIN, Tegaskan Komitmen Memajukan NKRI - JPNN.COM
Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Jazuli Juwaini dan jajaran PB MA bersilaturahmi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Muhammad Herindra. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Jazuli Juwaini bersilaturahmi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Muhammad Herindra.

Jazuli hadir bersama jajaran PB MA, Ketua Majelis Amanah Embay Mulya Syarif, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Arif Rahman, Wakil Ketua Umum Bidang Dakwah Muhammad Mursyid, serta Sekretaris Jenderal Yanuar Arif Wibowo.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Baca Juga:

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia membutuhkan peran aktif organisasi kemasyarakatan Islam dalam menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, memperkuat persaudaraan, serta mendorong kemajuan bangsa,” kata Jazuli.

Dia menambahkan bahwa kehadiran jajaran PB MA merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan sekaligus menyatakan kesiapan organisasi dalam berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa guna menjaga persatuan dan kemajuan NKRI.

“Mathla’ul Anwar siap berkolaborasi dalam misi besar tersebut, yaitu mewujudkan Indonesia yang kuat, maju, bersatu, dan sejahtera,” ungkap Jazuli.

Baca Juga:

Menurut Jazuli, ormas Islam memiliki posisi strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkokoh kohesi kebangsaan. Dakwah keagamaan harus menjadi kekuatan yang menenteramkan, mencerahkan, dan menyatukan masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.

“Islam harus terus dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dakwah harus merekatkan, bukan memecah belah; menguatkan optimisme, bukan menebarkan ketakutan; serta mendorong umat untuk maju dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” katanya.

Ketum PB Mathla’ul Anwar  Jazuli Juwaini bersilaturahmi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Muhammad Herindra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mathla’ul Anwar  Kepala BIN  Jazuli Juwaini  NKRI  Persatuan 
BERITA MATHLA’UL ANWAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp