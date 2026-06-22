Ketum PB Mathla’ul Anwar Dukung Sikap MUI, Tolak Tegas Perilaku & Kampanye LGBT

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong ketegasan negara dalam menghadapi perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) dan segala bentuk kampanye maupun upaya normalisasinya di Indonesia.

Jazuli mengatakan bahwa LGBT bukanlah persoalan hak asasi manusia, melainkan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, moral, budaya bangsa, dan jati diri Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, Jazuli menegaskan bahwa negara perlu hadir melindungi generasi muda dari pengaruh perilaku dan kampanye yang dapat merusak tatanan keluarga dan moral masyarakat.

“Kami tidak membenci orangnya. Setiap manusia harus dihormati martabat dan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Namun, kami menolak tegas perilaku LGBT dan segala bentuk kampanyenya karena bertentangan dengan ajaran agama, nilai luhur bangsa, serta berpotensi menimbulkan dampak destruktif terhadap karakter dan masa depan generasi penerus,” kata Jazuli dalam keterangannya, Senin (22/6).

Jazuli yang juga anggota DPR RI itu mengatakan bahwa seluruh agama yang dianut masyarakat Indonesia menolak perilaku LGBT.

Oleh karena itu, kata dia, upaya normalisasi dan promosi LGBT tidak dapat dipandang sebagai bagian dari kebebasan yang tanpa batas.

Baca Juga: Rusia Memblokir Gim Roblox yang Memuat Konten LGBTQ

Menurut Jazuli, konstitusi melalui Pasal 28J UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penggunaan hak dan kebebasan harus tunduk pada pembatasan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dia menambahkan bahwa PB Mathla’ul Anwar mendukung penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kampanye, propaganda, maupun penyebaran konten yang mendorong normalisasi LGBT, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda.