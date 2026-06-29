Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini & Kepala BPJPH Serahkan 5.000 Sertifikat Halal bagi UMKM

jpnn.com - TANGERANG – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menyerahkan 5.000 sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemberian sertifikasi halal ini atas kerja sama Halal Center Mathla'ul Anwar (HCMA) dengan BPJPH dan PT Gajah Tunggal.

Penyerahan yang dilakukan di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung Kota Tangerang, Banten, Senin (29/6), itu dihadiri Ketua Majelis Amanah PB MA K.H. Embay Mulya Syarif, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah, Wakil Wali Kota Tangerang Meryono Hasan. Hadir pula Manajemen PT Gajah Tunggal Ismail, Direktur HCMA Hadi Susilo serta perwakilan BI Banten, Kanwil Kemenag Banten, MES Banten, Bank Muammalat, dan Asuransi Takaful.

Jazuli dalam sambutannya mengatakan bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), proses sertifikasi halal menjadi kian mudah, cepat, dan terjangkau, bahkan gratis untuk usaha kecil dan mikro. Menurut dia, BPJPH merupakan wujud nyata kehadiran negara memberikan jaminan dan kepastian kepada umat Islam atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Jazuli yang pernah memimpin Panja RUU Jaminan Produk Halal sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan bahwa Mathla'ul Anwar bangga menjadi bagian dari upaya membangun dan menyukseskan ekosistem halal nasional.

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“Kami menyampaikan apresiasi kepada BPJPH yang terus berjuang memajukan industri halal melalui kolaborasi dengan Mathla'ul Anwar dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam," kata Jazuli dalam keterangannya, Senin (29/6).

Jazuli juga menyampaikan terima kasih kepada PT Gajah Tunggal yang telah memfasilitasi pembinaan dan bantuan modal UMKM, serta memberikan kepercayaan kepada HCMA dalam pendampingan proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. "Melalui Halal Center Mathla'ul Anwar, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem halal Indonesia agar mampu menjadi yang terdepan di dunia," ungkapnya.

Dia menambahkan Mathla'ul Anwar sangat concern pada kemandirian rakyat melalui pembinaan pelaku usaha kecil mikro. Kolaborasi dengan mitra swasta seperti Gajah Tunggal, sangat membantu ikhtiar dan concern tersebut. “Apresiasi karena telah melakukan pembinaan dan pemberian modal usaha dari CSR-nya,” kata Jazuli.

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Haikal Hasan mengatakan bahwa sektor ekonomi halal memiliki potensi sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar industri halal Indonesia menjadi yang terbaik dan terbesar di dunia. “Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," kata Haekal Hasan.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada PB MA melalui HCMA yang telah menjadi mitra strategis BPJPH dalam menyukseskan program sertifikasi halal nasional. "Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi PB Mathla'ul Anwar yang terus mendampingi UMKM dan berperan aktif dalam memperluas implementasi sertifikasi halal di Indonesia," ungkapnya.