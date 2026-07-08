Ketum PB Mathla’ul Anwar Kunjungi Kanwil ATR/BPN Banten, Bahas Agenda Strategis Pertanahan

jpnn.com - BANTEN - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Jazuli Juwaini melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten membahas sejumlah agenda strategis pertanahan.

Adapun agenda strategis itu, seperti percepatan sertifikasi tanah wakaf, peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat, hingga perlindungan lahan pertanian rakyat dari alih fungsi yang tak terkendali.

Jazuli yang hadir dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi II DPR RI sekaligus ketum PB MA itu, mendorong jajaran ATR/BPN terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

“Kami mendorong BPN terus memperbaiki kualitas layanan kepada rakyat. Mengurus surat tanah dan sertifikasi harus makin mudah dan cepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian atas hak-hak mereka,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Jazuli mengapresiasi berbagai capaian Kanwil ATR/BPN Banten, khususnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberikan akses sertifikasi tanah kepada masyarakat.

"Program ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum atas tanah rakyat, terutama masyarakat kecil,” ungkapnya.

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Jazuli dalam kunjungan itu didampingi Ketua Majelis Amanah PB MA Embay Mulya Syarif, Wakil Ketum Bidang Kesra Muhammad Arif Kirdiat, Ketua Badan Wakaf Fuad Syauqi, Ketua PW MA Banten Taufik Rohman, serta jajaran pengurus lainnya.

Rombongan PB MA diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis, para kepala bidang, serta jajaran sejumlah Kantor Pertanahan di Provinsi Banten.