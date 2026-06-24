Ketum PB Mathla'ul Anwar Memotivasi Pelajar MA Berani Bermimpi Besar

jpnn.com - KARAWANG - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, MA menghadiri acara Kenaikan Kelas dan Wisuda Perguruan Mathla'ul Anwar Teluk Ambulu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/6). Bagi Jazuli, perguruan ini memiliki makna yang sangat istimewa karena menjadi tempatnya menempuh pendidikan pada jenjang MTs dan Aliyah. Dalam sambutannya, Jazuli mengenang masa-masa ketika belajar di Perguruan Mathla'ul Anwar Teluk Ambulu. Dengan penuh haru, dia bernostalgia tentang kondisi sekolah yang saat itu sangat sederhana dengan berbagai keterbatasan sarana dan fasilitas.

"Saya berdiri di hadapan anak-anakku sekalian bukan sebagai orang yang lahir dari kemewahan. Saya adalah bagian dari sejarah perguruan ini. Saya pernah duduk di ruang-ruang kelas sederhana, belajar dengan segala keterbatasan, dan bermimpi seperti kalian hari ini. Namun, saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi,” kata Jazuli.

Dia mengatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa megah sekolahnya, melainkan oleh kesungguhan belajar, kekuatan karakter, kedisiplinan, keikhlasan orang tua, keberkahan ilmu, serta keteguhan dalam menjaga cita-cita. "Kalian boleh berasal dari kampung. Kalian boleh belajar dari sekolah yang sederhana, tetapi cita-cita kalian tidak boleh sederhana. Bermimpilah setinggi langit, bermimpilah yang besar karena Allah tidak pernah membatasi rahmat dan kesempatan bagi hamba-Nya yang mau berusaha,” pesan Jazuli.

Dalam kesempatan itu, Jazuli didampingi Ketua Majelis Amanah K.H. Embay Mulya Syarif, Ketua Majelis Fatwa Prof. Dr. K.H. Syibli Sarjaya, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan K.H. Zaenal Abidin Suja'i, Lc., serta Bendahara Umum H. Ulfi Khadafi. Acara berlangsung sangat meriah dihadiri sekitar 1.600 peserta yang terdiri atas siswa-siswi, wali murid, alumni, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Kehadiran ribuan peserta menjadi bukti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Mathla'ul Anwar yang terus berkembang dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan Mathla'ul Anwar Teluk Ambulu berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi dan menyelenggarakan pendidikan secara lengkap mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Perguruan ini menjadi salah satu pusat pendidikan Mathla'ul Anwar yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Jazuli Juwaini berpesan agar senantiasa menjaga akhlak, menghormati guru dan orang tua, serta menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT dan sarana memberikan manfaat bagi sesama. "Jangan pernah minder menjadi anak Mathla'ul Anwar. Dari lembaga inilah lahir banyak tokoh, ulama, akademisi, pemimpin, dan profesional yang mengabdi di berbagai bidang. Jadilah generasi yang berilmu, berakhlak, berprestasi, dan membawa nama baik keluarga, masyarakat, bangsa, dan Mathla'ul Anwar,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Jazuli menyampaikan pesan yang disambut tepuk tangan meriah seluruh hadirin."Jika hari ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh, maka beberapa tahun ke depan kalianlah yang akan berdiri di tempat ini, membawa kebanggaan bagi orang tua, guru, masyarakat, dan Mathla'ul Anwar. Jangan pernah meremehkan mimpi yang lahir dari ruang kelas sederhana, karena masa depan yang besar sering kali berawal dari tempat yang sederhana pula dan kondisi yang tidak mudah,” kata Jazuli di hadapan peserta

Acara ditutup dengan doa bersama dan pemberian apresiasi kepada para siswa berprestasi, apresiasi MA kepada guru, dan bantuan ketum PB MA untuk renovasi sekolah. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah investasi peradaban, dan Mathla'ul Anwar akan terus berkomitmen melahirkan generasi unggul yang berilmu, berakhlak, cinta tanah air, serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan. (boy/jpnn)