Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ketum PKP: Pendidikan Harus Jadi Fondasi Utama Pembangunan Manusia

Minggu, 03 Mei 2026 – 01:30 WIB
Ketum PKP: Pendidikan Harus Jadi Fondasi Utama Pembangunan Manusia - JPNN.COM
Pendidikan nasional sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia. (Ilustrasi). Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi perhatian serius Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Partai ini menegaskan bahwa pendidikan nasional harus dikembalikan fungsinya sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia.

Ketua Umum PKP H. Isfan Faran Satrio menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan formalitas sekolah atau sekadar mengejar ijazah.

Baca Juga:

Menurutnya, pendidikan adalah strategi besar bangsa untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan produktif.

“PKP memandang pendidikan sebagai investasi strategis bangsa. Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki sumber daya alam (SDA), tetapi karena memiliki manusia yang unggul dan berintegritas,” ujar Isfan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5).

Isfan menyoroti tantangan dunia pendidikan saat ini yang masih diwarnai kesenjangan akses dan mutu.

Baca Juga:

Selain itu, kata dia, ketimpangan fasilitas antardaerah dan lemahnya keterhubungan (link and match) antara dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja masih menjadi rapor merah.

Oleh karena itu, PKP menilai pendidikan harus diarahkan untuk membentuk human capital Indonesia yang utuh, yang memiliki kompetensi sekaligus kesadaran sosial.

Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi perhatian serius Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKP  Partai Keadilan dan Persatuan  Hari Pendidikan Nasional  Hardiknas 
BERITA PKP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp