Ketum PSSI Erick Thohir Minta Waktu Dua Hari

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir tengah berupaya menenangkan diri setelah setelah kegagalan Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 tersebut meminta waktu kepada para penggemar untuk bisa kembali membicarakan sepak bola.

“Untuk sepak bola jangan hari ini, tempatnya enggak pas. Kalau enggak nanti, berikan saya waktu selama dua hari,” ungkap Erick saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (16/10).

Erick Thohir menjadi sasaran amukan warganet setelah skuad Garuda gagal terbang tinggi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jay Idzes dan kolega tampil di bawah standar dengan telan dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2-3) serta Irak (0-1).

Hasil tersebut mengubur impian masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan tim nasional kesayangannya berlaga di ajang akbar sepak bola dunia.

Wajar harapan tinggi mengingat pada awalnya skuad Garuda tampil menyakinkan di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong.

Manajer asal Korea itu tidak sampai akhir mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026 setelah di awal tahun diganti oleh Patrick Kluivert.