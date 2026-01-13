Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ketum PSSI Sambut Positif FIFA Series 2026, Timnas Indonesia Bisa Naik Kelas

Selasa, 20 Januari 2026 – 03:00 WIB
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Gianni Infantino. Foto: X/@erickthohir

jpnn.com - PSSI menyambut positif ajang FIFA Series 2026 yang akand digelar di Jakarta.

Ketum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan kesempatan langka bahwa FIFA memberikan kepercayaan kepada Indonesia.

Diharapkan dengan adanya ajang ini meningkatkan kemampuan Timnas Indonesia ke depannya menghadapi lawan-lawan tangguh dari belahan dunia.

“Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim.”

“Para pemain kami akan terbiasa secara mental dan kualitas teknis,” ujar pria kelahiran 30 Mei 1970 itu.

Rencananya ajang FIFA Series 2026 akan digelar Maret mendatang di Jakarta.

FIFA Series 2026 akan menampilkan 48 tim nasional yang terbagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi empat tim, dan akan digelar pada jendela pertandingan internasional. 

Dijadwalkan Jay Idzes dan kolega akan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis.

