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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung

Sabtu, 27 Juni 2026 – 06:12 WIB
Ketum R2-R3 Lega Perjuangan PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai di Ujung - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia (ARRI) Faisol Mahardika merasa lega karena aspirasi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN sudah sampai di ujung, tinggal menunggu keputusan akhir.

Perjuangan sudah sampai di ujung, karena surat Aliansi R2 R3 Indonesia telah sampai di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut disampaikan langsung saat Presiden Prabowo mengunjungi Bangkalan pada Selasa, 23 Juni 2026.

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Diketahui, R2 ialah kode untuk peserta seleksi PPPK dari jalur honorer kategori dua (K2).

Adapun R3 ialah peserta seleksi PPPK dari honorer database BKN.

Surat yang sudah sampai di tangan Prabowo berisi aspirasi dan harapan besar kepada pemerintah terkait penyelesaian status honorer R2 R3 yang telah mengikuti proses pendataan nasional dan seleksi ASN sesuai kebijakan pemerintah.

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Faisol Mahardika mengatakan, UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pemerintah melakukan penataan honorer serta memastikan bahwa ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

UU ASN, kata Faisol, juga menegaskan pentingnya penataan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Saat ini tinggal menanti hasil akhir perjuangan PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer  Honorer database BKN  Presiden Prabowo Subianto 
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