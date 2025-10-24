Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Ingatkan Kader Posyandu Jalankan 6 Pelayanan Dasar

Jumat, 24 Oktober 2025 – 10:47 WIB
Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Ingatkan Kader Posyandu Jalankan 6 Pelayanan Dasar - JPNN.COM
Ketua Umum TP PKK sekaligus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tri Tito Karnavian saat mengunjungi Posyandu Sultan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP PKK) sekaligus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengingatkan para kader Posyandu agar menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dia juga mengimbau para kader Posyandu agar terus bergerak memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tri menjelaskan Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dia menegaskan Posyandu kini tidak hanya fokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Enam pelayanan dasar tersebut, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial.

“Karena ini adalah amanah undang-undang agar pemerintah itu memenuhi hak masyarakat mendapatkan pelayanan minimal enam bidang. Jadi, untuk masyarakat jangan ragu-ragu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut,” ujar Tri dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Tri menyampaikan itu saat berkunjung ke Posyandu Sultan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/10).

Dia mengapresiasi kinerja Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran yang dinilai mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Ini pesan Ketum TP PKK sekaligus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tri Tito Karnavian kepada seluruh kader Posyandu, tolong dijalankan ya

TAGS   kader posyandu  Tri Tito Karnavian  Ketum TP PKK Pusat  Posyandu  pelayanan dasar  Kemendagri  PKK 
