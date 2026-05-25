Keuskupan Agung Merauke Tolak Narasi 'Pesta Babi', Pertanyakan Motif di Belakangnya

jpnn.com, MERAUKE - Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi mengecam narasi yang ditampilkan film Pesta Babi. Menurutnya, para pihak yang diwawancarai dalam film 'Pesta Babi' dipilih berdasarkan keinginan sutradara dan penyandang dana.

Kecaman dan bantahan Uskup Mandagi disampaikan dalam sebuah rekaman video. Dalam kesempatan tersebut, Uskup Mandagi dimintai tanggapan oleh seorang pastor tentang film 'Pesta Babi'.

"Dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Karena misalnya ya, apa tujuan dari film itu? Apa? Orang yang membuat film ini dia tidak tinggal di Papua. Yang membantu dia hanya berkeliaran beberapa waktu. Jadi apa maksud?" kata Uskup Mandagi dalam wawancara.

Uskup Mandagi menegaskan bahwa apa yang ditampilkan film tersebut mengenai sikap Keuskupan Agung Merauke terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak benar.

Dia menilai apa yang terdapat dalam film seolah menyatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke telah disuap oleh pemerintah.

"Jadi misalnya tentang Gereja Katolik di dalam film itu. Betapa tidak benar apa yang dikatakan di dalam film itu. Mengatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah," papar Uskup Mandagi.

Baca Juga: Food Estate Wanam Papua Selatan tak Terkait Pesta Babi

Uskup Mandagi justru mempertanyakan mengapa pihaknya tidak pernah dimintai pendapat secara langsung mengenai PSN yang dipersoalkan dalam film 'Pesta Babi'.

"Pertanyaannya, benarkah ini? Kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup? Tidak datang tanya kepada pastor-pastor yang ada di tempat itu dan hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara itu. Kenapa? Ada apa?", tanya dia.