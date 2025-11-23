Kevin Diks Cetak Gol, Monchengladbach Lumat Heidenheim 3-0

Minggu, 23 November 2025 – 00:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Borussia Monchengladbach melumat tuan rumah Heidenheim tiga gol tanpa balas dalam lanjutan Liga Jerman yang berlangsung di Voith-Arena, Heidenheim, Sabtu (22/11).

Kevin Diks mewarnai pesta gol Borussia Monchengladbach.

Kemenangan ini membuat Monchengladbach langsung melejit naik ke peringkat ke-11 dengan mengoleksi 12 poin dari 11 pertandingan.

Sementara Heidenheim masih tertahan di dasar klasemen sementara atau peringkat ke-18 setelah mengoleksi lima poin.

Memulai babak pertama, Monchengladbach tampil langsung mendominasi permainan dan mencoba untuk membongkar pertahanan rapat Heidenheim.

Di menit ke-18, Haris Tabakovic hampir membawa Die Fohlen unggul, namun tandukan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa diamankan.

Memasuki menit ke-42, Monchengladbach dihadiahi penalti setelah Omar Haktab Traore melakukan tekel keras.

Pemain tim nasional Indonesia Kevin Diks yang menjadi algojo tidak menyianyiakan kesempatan dan langsung mencatatkan nama di papan skor setelah tandukannya ke sisi kiri gawang gagal dijangkau Diant Ramaj.