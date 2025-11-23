Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kevin Diks Cetak Gol, Monchengladbach Lumat Heidenheim 3-0

Minggu, 23 November 2025 – 00:31 WIB
Kevin Diks Cetak Gol, Monchengladbach Lumat Heidenheim 3-0 - JPNN.COM
Kevin Diks saat mencatatkan debutnya di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach. Foto: Instagram/KevinDiks2

jpnn.com, JAKARTA - Borussia Monchengladbach melumat tuan rumah Heidenheim tiga gol tanpa balas dalam lanjutan Liga Jerman yang berlangsung di Voith-Arena, Heidenheim, Sabtu (22/11).

Kevin Diks mewarnai pesta gol Borussia Monchengladbach.

Kemenangan ini membuat Monchengladbach langsung melejit naik ke peringkat ke-11 dengan mengoleksi 12 poin dari 11 pertandingan.

Baca Juga:

Sementara Heidenheim masih tertahan di dasar klasemen sementara atau peringkat ke-18 setelah mengoleksi lima poin.

Memulai babak pertama, Monchengladbach tampil langsung mendominasi permainan dan mencoba untuk membongkar pertahanan rapat Heidenheim.

Di menit ke-18, Haris Tabakovic hampir membawa Die Fohlen unggul, namun tandukan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa diamankan.

Baca Juga:

Memasuki menit ke-42, Monchengladbach dihadiahi penalti setelah Omar Haktab Traore melakukan tekel keras.

Pemain tim nasional Indonesia Kevin Diks yang menjadi algojo tidak menyianyiakan kesempatan dan langsung mencatatkan nama di papan skor setelah tandukannya ke sisi kiri gawang gagal dijangkau Diant Ramaj.

Gol Kevin Diks mewarnai pesta Borussia Monchengladbach atas tuan rumah Heidenheim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kevin Diks  Borussia Monchengladbach  Monchengladbach  Liga Jerman 
BERITA KEVIN DIKS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp