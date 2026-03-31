Kevin Diks Jadi Sasaran Amarah Penggemar Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks menjadi sasaran amarah penggemar seusai membuat kesalahan fatal saat melawan Bulgaria pada FIFA Series 2026.

Bek kelahiran 6 Oktober 1996 itu melanggar Zdravko Dimitrov di dalam kotak penalti sehingga wasit Muhammad Nazmi bin Nasaruddin asal Malaysia memberikan hukuman penatli kepada Timnas Indonesia.

Marin Petkov yang menjadi algojo melakukan tugasnya dengan baik dan mencetak gol kemenangan Bulgaria pada menit ke-37.

Setelah kekalahan tersebut banyak penggemar yang menyayangkan kecerobohan pemain asal klub Borussia Monchengladbach itu di media sosial pribadinya.

Seharusnya mantan pemain Copenhagen itu lebih bijak dengan tidak membuat pelanggaran terlebih di dalam kotak penalti.

Sepanjang laga sejatinya Kevin Diks bermain lumayan apik saat menghadapi Bulgaria.

Baca Juga: Bulgaria Masih Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia Sejak 1959

Melansir dari Lapangbola tercatat mantan penggawa Fiorentina tersebut mendapatkan rating 6,7 selama 90 menit di lapangan.

Kontribusi Diks di lapangan cukup aktif dalam menyerang dengan mencatatkan 33 umpan sukses dan hanya 14 kali gagal.