JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kevin Prayoga Resmi Jadi Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia Periode 2026-2028

Minggu, 01 Maret 2026 – 22:10 WIB
Kevin Prayoga resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2026–2028 setelah menjalani proses pelantikan bersama jajarannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Foto: Dok. PB PII

jpnn.com, JAKARTA - Kevin Prayoga resmi menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2026–2028 setelah menjalani proses pelantikan bersama jajarannya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Jajaran kepengurusan PB PII berjumlah 67 orang yang merupakan representasi dari berbagai Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.

Pelantikan ini menandai dimulainya estafet kepemimpinan baru di tubuh organisasi pelajar Islam tersebut.

Kevin berkomitmen memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman serta kebangsaan.

Ketua Umum PB PII Periode 2026-2028 Kevin Prayoga menyampaikan sambutan seusai upacara pelantikan dirinya bersama jajaran pengurus PB PII di Jakarta, Sabtu (28/2/2026). Foto: Dok. PB PII

Dalam kepengurusan periode ini, PB PII mengusung tema besar yang mencerminkan semangat konsolidasi, penguatan kaderisasi serta kontribusi nyata pelajar dalam merespons tantangan zaman.

Komposisi kepengurusan yang melibatkan 67 personalia dinilai mencerminkan keberagaman daerah dan latar belakang, sekaligus memperkuat basis gerakan organisasi di tingkat nasional.

